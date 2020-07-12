هذا الهاتف من أوبو يحصل على نظام التشغيل Android 10

قامت شركة أوبو Oppo ، بطرح تحديث جديد من نظام التشغيل Android 10، لهاتف Oppo R15 ، والذي تم الإعلان عنه في شهر مارس من العام 2018، تم طرحه للبيع في شهر أبريل مع نظام Android 8.1 Oreo ومع واجهة ColorOS 5.





ووفقا لما ذكره موقع"gsmarena" التقني، يجلب التحديث الجديد واجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS 7، إلى جانب إصلاحا أمنيا، و

يتضمن الإصدار الجديد أيضًا عناصر Android 10 المضمنة مثل الوضع المظلم على مستوى النظام والملاحة بالإيماءات.









وبإمكان مستخدمي هاتف Oppo R15، التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى "الإعدادات Settings"، والضغط على خيار "حول الجهاز About Device "، ثم النقر على خيار "تحديثات النظام System Updates ".





ويتميز هاتف Oppo R15، بشاشة بقياس 6.28 بوصة من نوع OLED، وبدقة 1080×2280 بيكسل، مع طبقة حماية من نوع كورنج جوريلا جلاس 5، بالإضافة لنوتش على شكل ثقب بالشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.





ويمتلك هاتف Oppo R15، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع على ظهر الهاتف.





ويعمل هاتف Oppo R15، بمعالج ثماني النواى من نوع Mediatek Helio P60، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وكما يعمل ببطارية بسعة 3450 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع.