Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سريع وآمن.. تعرف على مواصفات Android 10 Go الجديد من جوجل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:53 م
Android 10 Go
Android 10 Go
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة جوجل "Google" الأمريكية، مؤخرا نسخة جديدة من نظام التشغيل أندرويد 10 (Android 10 Go)، لمالكي الهواتف الذكية ذات المواصفات المتوسطة.

ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، قالت جوجل إن نظام التشغيل Android 10 Go ، يساعد أصحاب الهواتف ذات الفئة المتوسطة والضعيفة على العمل بشكل أسرع، مع ميزات أكثر من الأمان والخصوصية.

ويعد أندرويد 10 جو، مناسب للهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي لا يتعدى حجمها 2 جيجابايت، وفيها ذاكرة تخزين داخلية لا تزيد عن 32 جيجابايت. وجعلت جوجل النظام الجديد أكثر أمانًا، حيث أضافت ميزات أمان إضافية إلى الهواتف عبر برمجيات تسمي Adiantum .

كما يزيد من سرعة استجابة التطبيقات والبرامج في الهواتف بمقدار 10% مقارنة بنسخ Android Go التى تم طرحها سابقًا، ويوفر أيضًا هذا النظام لمستخدميه إمكانية التنقل بين التطبيقات بشكل أسرع.

ويساهم أندرويد 10 جو في تنشيط عمل المعالجات والتقليل من استهلاك الطاقة في الهواتف بمقادر 15% تقريبًا، مما يحافظ على عمر أطول للبطارية.

يذكر أن شركة جوجل قامت بتطوير نظام التشغيل أندرويد جو في عام 2017، وأصدرت إصداره الأول في عام 2018، وهو يعمل باستخدام ذاكرة وطاقة أقل من الإصدار الكامل من نظام التشغيل الأساسي لجوجل، مما يجعله مثاليًا للهواتف ذات المواصفات المتوسطة، وقامت بإضافة تطبيقات مصممة له مثل يوتيوب وجوجل كروم، وهي إصدارات خفيفة من برامج Google.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعته قليلة وبيشتغل أوفلاين.. جوجل تطلق بديلا لـ تطبيق Google Photo

جوجل تطلق Gallery Go لـ الصور.. تعرف على أهم مميزاته

أفضل 5 تطبيقات وألعاب على متجر جوجل هذا الأسبوع

للهواتف ضعيفة الاتصال بالإنترنت.. جوجل يطلق نسخة لايت للبحث

هاتفك بوضع مظلم وبدون زر الرجوع.. مميزات لا تتوقعها لنظام التشغيل أندرويد 10

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

ترشيحاتنا

اهم الاخبار .. الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة.. وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون

فضل المحافظة على صلاة الأوابين وعدد ركعاتها.. الأزهر يوضح

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

انقلب السحر على الساحر.. كتاب يكشف التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية للإخوان في أوروبا

ينسف الطائرات المسيرة.. سلاح أمريكى جديد الأول من نوعه على الإطلاق

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

فى حال رفضه اللعب ببرج العرب .. عقوبات صارمة ضد جينراسيون السنغالى من الكاف

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي