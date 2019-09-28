سريع وآمن.. تعرف على مواصفات Android 10 Go الجديد من جوجل

أصدرت شركة جوجل "Google" الأمريكية، مؤخرا نسخة جديدة من نظام التشغيل أندرويد 10 (Android 10 Go)، لمالكي الهواتف الذكية ذات المواصفات المتوسطة.



ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، قالت جوجل إن نظام التشغيل Android 10 Go ، يساعد أصحاب الهواتف ذات الفئة المتوسطة والضعيفة على العمل بشكل أسرع، مع ميزات أكثر من الأمان والخصوصية.



ويعد أندرويد 10 جو، مناسب للهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي لا يتعدى حجمها 2 جيجابايت، وفيها ذاكرة تخزين داخلية لا تزيد عن 32 جيجابايت. وجعلت جوجل النظام الجديد أكثر أمانًا، حيث أضافت ميزات أمان إضافية إلى الهواتف عبر برمجيات تسمي Adiantum .



كما يزيد من سرعة استجابة التطبيقات والبرامج في الهواتف بمقدار 10% مقارنة بنسخ Android Go التى تم طرحها سابقًا، ويوفر أيضًا هذا النظام لمستخدميه إمكانية التنقل بين التطبيقات بشكل أسرع.



ويساهم أندرويد 10 جو في تنشيط عمل المعالجات والتقليل من استهلاك الطاقة في الهواتف بمقادر 15% تقريبًا، مما يحافظ على عمر أطول للبطارية.



يذكر أن شركة جوجل قامت بتطوير نظام التشغيل أندرويد جو في عام 2017، وأصدرت إصداره الأول في عام 2018، وهو يعمل باستخدام ذاكرة وطاقة أقل من الإصدار الكامل من نظام التشغيل الأساسي لجوجل، مما يجعله مثاليًا للهواتف ذات المواصفات المتوسطة، وقامت بإضافة تطبيقات مصممة له مثل يوتيوب وجوجل كروم، وهي إصدارات خفيفة من برامج Google.