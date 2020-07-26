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تكنولوجيا

حماية من الفيروسات وحفظ ملفات .. أفضل 3 تطبيقات أسبوعية على Google Play

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:01 ص
أفضل 3 تطبيقات على
أفضل 3 تطبيقات على Google Play لهذا الأسبوع
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ندى على
يصدر متجر تطبيقات جوجل Google Play مئات التطبيقات بشكل أسبوعى، في كل المجالات مثل تطبيقات الكاميرا والألعاب وتطبيقات حفظ الملفات وتطبيقات الحماية من الفيروسات وغيرها. 

ويقوم عدد كبير من المطورين والمقيمين وكذلك المستخدمين بتجربة وتقييم هذه التطبيقات بشكل دائم، وذكرت صحيفة Indian Express أفضل تطبيقات صدرت حديثا على متجر Google Play وتم تقييمها لتحصل على أعلى التقييمات ضمن التطبيقات الحديثة


1-  تطبيق AppLock:
هو تطبيق قفل، يسمح لك بإغلاق التطبيقات في هاتف طفلك بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا عند إدخال رمز المرور الصحيح الذي قمت بتعيينه مسبقا، لذا يمكنك استخدام لإغلاق تطبيق يوتيوب على سبيل المثال لمنعهم من مشاهدة مقاطع الفيديو المخصصة للكبار، أو إغلاق تطبيق جوجل بلاي لعدم تثبيت التطبيقات الغير مرغوب فيها.

2-  تطبيق Microsoft Office Lens
والتطبيق تم تطويره  من شركة مايكروسوفت  Microsoft، ويتيح لك التطبيق مسح جميع أنواع المستندات وإرسالها  إلى Word أو Powerpoint مباشرة، كما يعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد وعلى سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

3- تطبيق FAST
يعتبر تطبيق FAST خدمة اختبار سرعة إنترنت أخرى مستخدمة على نطاق واسع ، و تأتي من إحدى خدمات بث المحتوى الشائعة ، Netflix. مقارنة ببعض الخدمات الأخرى ، فإن FAST لا يرقى إلى ميزات معينة. على سبيل المثال ، ليس لديك خيار تغيير مواقع السيرفر الخاص بك ، وبالتالي ، عليك الالتزام بخوادم Netflix الخاصة لنتائج الاختبار، على الرغم من أنك تحصل على المقاييس المعتادة مثل سرعة التنزيل وسرعة التحميل ووقت الاستجابة، كما أن نتائج اختبار السرعة دقيقة جدًا في معظم الأوقات.

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