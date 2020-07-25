تطبيق للتحكم في الطائرات بدون طيار على Google Play يثير الجدل وباحثون يحذرون

حذر باحثون أمنيون في مجال التكنولوجيا من تطبيق صينى، يتيح للمستخدمين التحكم في الطائرات بدون طيار يسمى DJI Go 4 موجود متجر على متجر تطبيقات جوجل Google Play





وبحسب موقع Ars Technica التقنى فإن تطبيق DJI Go 4 الذى يم استخدامه في التحكم في الطائرات بدون طيار يقوم بجمع بيانات المستخدمين الحساسة ويمكنه تنزيل التعليمات البرمجية التي يختارها المطورون وتنفيذها، مما يعد خطرا على أمن المستخدمين ومعلوماتهم.









ويستخدم تطبيق DJI Go 4 في التحكم وجمع بيانات الفيديو والرحلات التى تقوم بها الطائرات من دون طيار، حيث تمت عملية تحميله أكثر من مليون مرة على متجر Google Play، ولكن تم اكتشاف ان الرقم الحقيقي كان 5 مليون وليس مليون واحد.





ويحتوي التطبيق على تصنيف ثلاث نجوم ونصف من إجمالي خمسة مع أكثر من 52000 مستخدم، وهو من صنع شركة DJI ومقرها الصين ، وهي أكبر صانع للطائرات بدون طيار التجارية في العالم.





وقامت شركة Synacktiv للأمن التكنولوجى بتصميم هندسي عكسي للتطبيق، كما نشرت شركة Grimm الأمنية نتائج تحليلها المستقل، ووجد كلاهما أن التطبيق تجاوز شروط شركة جوجل وأنه حتى وقت قريب ، جمع التطبيق سرا مجموعة واسعة من بيانات المستخدم الحساسة وأرسلها إلى الخوادم الموجودة في الصين.





كما اتضح أن المطورين يسيئون استخدام ميزات يصعب تحديدها للتجسس على المستخدمين، كما يقوم بجميع تسريب المسخدمين من عناوين البلولوتوث و لغة نظام التشغيل و الرقم التسلسلي لبطاقة SIM ، و واسم شبكات الواى فاى والعنوان.



