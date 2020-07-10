احذفها فورا.. جوجل تحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

حظرت شركة GOOGLE جوجل الأمريكية، أمس الخميس، 11 تطبيقا ضارا من متجر تطبيقات هواتف أندرويد بلاي Play، بعد أن تم اكتشاف أنها تضر مستخدميها وتجعلهم يشتركون في خدمات ذات أسعار باهظة دون علمهم.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، اكتشف فريق أمني في شركة "Checkpoint" جميع التطبيقات التي تتضمن إصدارا جديدا من برنامج خبيث يسمى جوكر Joker، وهو خطأ معروف في عمليات الفوترة يتسبب في دمار لعدة سنوات.









وقد تم العثور على التطبيقات الأخيرة والتي قامت جوجل بحظرها من متجر بلاي، والتي تجعل المستخدم يشترك في خدمات ذات أسعار باهظة ويخسر أمواله دون أذنا منه.





وظهرت برامج الجوكر الضارة السيئة لأول مرة عام 2017، وهي خطيرة بشكل خاص لأنها تتضمن برامج التجسس وبرامج اتصال متميزة يمكنها الوصول إلى الإشعارات وحتى قراءة أو إرسال الرسائل النصية القصيرة من هاتف المستخدم دون علم المستخدم.









وبمجرد أن يصيب برنامج الجوكر الضار أي جهاز، يستخدم قراصنة الإنترنت قدراته عن بعد لاشتراك الضحايا بشكل غير مرئي في خدمات تكلفة باهظة الثمن، وقد يترك هذا للمستخدمين فواتير ضخمة للدفع مقابل خدمات لم يرغبوا بها ولم يستخدموها بالفعل.





ويقول خبراء "Checkpoint"، أن الإصدار الأخير من برنامج الجوكر يقدر بأنه تم تنزيله حوالي 500 ألف مرة قبل أن تزيل جوجل التطبيقات المختبأ بها، وعلى الرغم من أن القائمة الكاملة لم يتم الكشف عنها بعد، فإن هذه التطبيقات عبارة عن مزيج من الأدوات المساعدة بما في ذلك تطبيقات المراسلة وضغط الصور واستعادة الملفات.





ويحذر "أفيران هازوم" مدير أبحاث الهواتف في "Check Point"، مستخدمي هواتف أندرويد من برنامج الجوكر الضار، وأوضح أنه من الصعب اكتشاف وجود تلك البرامج الضارة، لذا لذلك إذا كنت تشك في أن لديك أحد هذه التطبيقات المصابة على جهازك، فإليك ما يجب عليك فعله:





1. قم بإلغاء تثبيت التطبيق المصاب من الجهاز الذي تشك به.





2. تحقق باستمرار من فواتير الهاتف وبطاقة الائتمان الخاصة بك لمعرفة ما إذا سجلت للحصول على أي اشتراكات وإلغاء هذه الاشتراكات إن أمكن.





3. قم بتثبيت حل أمني لمنع إصابة هاتفك ببرنامج الجوكر الضار في المستقبل.



