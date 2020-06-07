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تكنولوجيا

فى 3 خطوات فقط .. احذف تطبيقات أندرويد الخطرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:01 ص
فى 3 خطوات فقط..احذف
فى 3 خطوات فقط..احذف تطبيقات أندرويد الخطرة
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قسم التكنولوجيا
يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي Play Store على ملايين التطبيقات والألعاب التى يقوم المستخدمين بتحميلها يوميًا، إلا ان هناك مشكلة تواجه محبي تجربة العديد من التطبيقات المتنوعة، عندما يريدون التخلص منها. 

وهناك مجموعة من الأسباب التي تدفع الأشخاص لحذف التطبيقات من هواتفهم الذكية، منها عدم توافر مساحة تخزين أو إزالة تطبيقات التجسس وسرقة البيانات، بالاضافة إلى تواجد تطبيقات تعمل على إبطاء الهواتف باستمرار.

وبحسب موقع CNET التقنى، يعد حذف التطبيقات على الهواتف الذكية عملية سهلة، و تستغرق ثوانٍ فقط لإكمالها، ونستعرض 3 طرق يمكن من خلالها إلغاء تثبيت التطبيقات لجميع  الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل Android:

1- حذف التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية 

تعتبر عملية الحذف عبر قائمة الشاشة الرئيسية من أسهل الطرق، ويمكن استخدام هذة الطريقة لجميع أجهزة أندرويد من خلال الضغط باستمرار على رمز التطبيق حتى تظهر قائمة App Info، ثم اختيار إلغاء التثبيت Uninstall.

2- حذف التطبيقات من قائمة الإعدادات

فى بعض الاوقات لايمكن حذف التطبيقات من خلال الشاشة الرئيسية للهاتف، حيث توفر هذه الطريقة معرفة تفاصيل التطبيق قبل الحذف عبر فتح إعدادات الهاتف، ثم التطبيقات Apps & Notifications، ومن ثم تحديد التطبيق والضغط على إلغاء التثبيت.

3- حذف التطبيقات عبر جوجل بلاى 
من أفضل الطرق التى تعتمد عليها أثناء مسح التطبيقات ولكن تحتاج إلى اتصال الهاتف بالإنترنت لتحميل قائمة التطبيقات الخاصة، وعند  الدخول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي Play Store، اضغط على عرض قائمة تطبيقاتى، ثم اختر إلغاء التثبيت Uninstall الموجود بجانب كلمة فتح أو تحديث.

وأخيرًا، يحذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، بضرورة الإنتباه إلى الأذونات الممنوحة لأي تطبيق أثناء تثبيته، فيمكنها أن تظل مثبتة على جهاز المستخدم ما يتطلب حذفها يدويًا على الفور.

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