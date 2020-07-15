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تكنولوجيا

أولها التابعة للصين.. مجلس النواب الأمريكي يطالب آبل وجوجل بحذف أي تطبيقات أجنبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:00 ص
مجلس النواب الأمريكى
مجلس النواب الأمريكى يطالب آبل وجوجل بحذف أى تطبيقات أجنبية
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ندى على
أرسلت مجموعة من المشرعين في مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس، رسالتين رسميتين إلى مديرى شركتى آبل Apple و جوجل Google، وذلك لاستخدام سلطاتهما في منع أى تطبيقات أجنبية على متجري التطبيقات الخاصين بهما.
 
وبحسب موقع Gizmodo التقنى فإن لجنة الرقابة والإصلاح التابعة للكونجرس في طريقها لسن عدد من القوانين تمنع جميع تطبيقات الطرف الثالث، والتى تقوم بالتجسس على المستخدمين، وكذلك منع التطبيقات الأجنبية خاصة الصينية. 


ويهدف المشرعون في الكونجرس إلى إلغاء أى وجود للتطبيقات الصينية خاصة تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، بعدما قررت حظر شركة هواوى الصينية، ومنعتها من استخدام أى تكنولوجيا أمريكية، ووضعتها على القائمة السوداء للتعاون التجارى. 

وفي كلتا الرسالتين ، أشار Stephen Lynch ستيفن لينش، رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ، إلى مخاوفه بشأن تطبيقات الهاتف المحمول التي يملكها أو يديرها مطورون أجانب أو حتى تلك التي تخزن ببساطة أي بيانات أمريكية في الخارج والتى يمكن أن تترك الباب مفتوحًا لنوع من برامج التجسس للتسلل إلى هواتف المواطنين الأمريكيين. 

واستجابت الحكومة البريطانية ، أمس، للضغوط الأمريكية لإنهاء وجود شركة هواوى الصينية، وسحب جميع معداتها لشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G في البلاد، وذلك بحلول عام 2027، بعد اتهام الشركة بالقيام بأعمال تجسس واستخدام معدات غير موثوقة.
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