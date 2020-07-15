أولها التابعة للصين.. مجلس النواب الأمريكي يطالب آبل وجوجل بحذف أي تطبيقات أجنبية

أرسلت مجموعة من المشرعين في مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس، رسالتين رسميتين إلى مديرى شركتى آبل Apple و جوجل Google ، وذلك لا ستخدام سلطاتهما في منع أى تطبيقات أجنبية على متجري التطبيقات الخاصين بهما. ستخدام

وبحسب موقع Gizmodo التقنى فإن لجنة الرقابة والإصلاح التابعة للكونجرس في طريقها لسن عدد من القوانين تمنع جميع تطبيقات الطرف الثالث، والتى تقوم بالتجسس على المستخدمين، وكذلك منع التطبيقات الأجنبية خاصة الصينية.









ويهدف المشرعون في الكونجرس إلى إلغاء أى وجود للتطبيقات الصينية خاصة تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، بعدما قررت حظر شركة هواوى الصينية، ومنعتها من استخدام أى تكنولوجيا أمريكية، ووضعتها على القائمة السوداء للتعاون التجارى.





وفي كلتا الرسالتين ، أشار Stephen Lynch ستيفن لينش، رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ، إلى مخاوفه بشأن تطبيقات الهاتف المحمول التي يملكها أو يديرها مطورون أجانب أو حتى تلك التي تخزن ببساطة أي بيانات أمريكية في الخارج والتى يمكن أن تترك الباب مفتوحًا لنوع من برامج التجسس للتسلل إلى هواتف المواطنين الأمريكيين.



