بعد حظر 59 تطبيقا صينيا .. الهند تطور تطبيقات محلية حفاظا على أمنها القومي

وصرح رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بأن هناك حماسًا هائلًا بين مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة لإنشاء تطبيقات عالمية المستوى مصنوعة في الهند.

وأدرج الموقع الإلكتروني للمشروع الهندى لتطوير التطبيقات المحلية أيضًا عددا من الفئات التى سيتم تطوير التطبيقات ضمنها منها تطبيقات ترجمة وتطبيقات للكاميرا ، ومنصات التدوين ، وتطبيقات الأخبار ، وتطبيقات تحرير الصور ، والخرائط ، وتطبيقات الألعاب عبر الإنترنت.

Today there is immense enthusiasm among the tech & start-up community to create world class Made in India Apps. To facilitate their ideas and products @GoI_MeitY and @AIMtoInnovate are launching the Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge. https://t.co/h0xqjEwPko