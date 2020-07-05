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تكنولوجيا

بعد حظر 59 تطبيقا صينيا .. الهند تطور تطبيقات محلية حفاظا على أمنها القومي

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:05 ص
الهند تطور تطبيقات
الهند تطور تطبيقات محلية
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ندى على
أعلنت الحكومة الهندية عن إنشاء مشروع لمطورى التطبيقات المحليين، بعد قرار الحكومة بحظر حوالى 59 تطبيقا صينيا من بينها تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير TikTok تيك توك وتطبيق Sharit حفاظا على أمنها القومى. 


وبحسب موقع The Next Web فإن الحكومة الهندية في طريقها لإنشاء تطبيقات في ثماني فئات مثل تطبيقات التواصل الاجتماعى  والتعلم الإلكتروني والترفيه والأخبار والألعاب. 


وصرح رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بأن هناك حماسًا هائلًا بين مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة لإنشاء تطبيقات عالمية المستوى مصنوعة في الهند. 


وأدرج الموقع الإلكتروني للمشروع الهندى لتطوير التطبيقات المحلية أيضًا عددا من الفئات التى سيتم تطوير التطبيقات ضمنها منها تطبيقات ترجمة وتطبيقات للكاميرا ، ومنصات التدوين ، وتطبيقات الأخبار ، وتطبيقات تحرير الصور ، والخرائط ، وتطبيقات الألعاب عبر الإنترنت.
 

كانت الحكومة الهندية قد قامت بحظر 59 تطبيق من بينها تطبيقات شهيرة جدا، من بينها تيك توك و UC Browser و Likee و Helo و YouCam makeup، وذلك بعد التوترات السياسية بين البلدين، خاصة بعد مقتل 20 جندى هندى وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها الهند بحظر هذا العدد من التطبيقات.


وفي وقت سابق، قامت الحكومة الهندية، بتدشين حساب رسمى لها على موقع الفيديوهات القصيرة، TikTok تيك توك، تحت اسم MyGov India ، وذلك لدعوة المواطنين لمقاطعة الصين بسبب تكتمها "المتعمد" الذى أدى إلى تفشى فيروس كورونا.

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