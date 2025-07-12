القائمة الوطنية تعقد اجتماعها الثالث استعدادا لانتخابات الشيوخ.. غدا

تعقد القائمة الوطنية من أجل مصر ، اجتماعًا، غدًا الأحد، بمقر حزب الجبهة الوطنية.

ويأتي اللقاء التشاوري الثالث لتحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتبقى في الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عقب اعلان القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ ، عدد من التوقيتات الهامة حيث تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين وكذا الطعون على المرشحين المقبولين من يوم 14 وحتي 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعص يوم 20 يوليو الجاري، ثم تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وتجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وفى حالة الإعادة يجرى التصويت في الخارج يومي 25 و 26 أغسطس وفى الداخل يومي 27 و 28 أغسطس وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.