مستقبل وطن يدفع بالمرشدي على قوائم الحزب بـ القائمة الوطنية

دفع حزب مستقبل وطن بالمهندس محمد مرشدي، ضمن قوائم الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها أغسطس القادم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، فى الثانية ظهراً، انتهاء آخر أيام تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والذى شهد إقبالا متوسطا من الراغبين فى الترشح لانتخابات المجلس بالنظام الفردى.

وانتظم العمل باللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة ابتدائية، منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ على الدوائر الفردية، كما انتظم العمل بـ4 محاكم ابتدائية بالنسبة لنظام القوائم.

ومن المقرر أن تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.