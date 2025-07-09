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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في شرق الدلتا

القائمة الوطنية من أجل مصر
القائمة الوطنية من أجل مصر
عبد الرحمن سرحان

يقدم موقع صدى البلد أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في شرق الدلتا، حيث تحصل دائرة شرق الدلتا على 13 مقعدا بنظام القائمة المغلقة المطلقة فيما يلي:

وتضم محافظات: الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء.

وفيما يلي، ننشر القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في شرق الدلتا..

مرشحو الشرقية

على محمد أحمد، على حسن حزب مستقبل وطن
زينب محمد فهيم معوض حزب مستقبل وطن
محمد سليمان، نوح مصطفى حزب حماة وطن.
جلال عبد الله عبد العزيز حزب الجبهة الوطنية.
إيهاب وهبة لبيب حزب الشعب الجمهوري.
أميرة صابر السيد محمد قنديل حزب المصري الديمقراطي.


مرشح القائمة الوطنية بمحافظة دمياط
على السيد كيوان  مستقبل وطن

محافظة بورسعيد

محمود سلامة..حماة وطن

محافظة الإسماعيلية 
حماد موسى مستقبل وطن 
داليا يوسف الجبهة الوطنية


محافظة السويس 
إبراهيم عبد الله مستقبل وطن

شمال سيناء

فايز فرحات - الجبهة الوطنية
جنوب سيناء

صلاح ربيع - حماة الوطن

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 13 حزبا وكيانا سياسيا، لخوض انتخابات الشيوخ 2025.

القائمة المغلقة المطلقة القائمة الوطنية من أجل مصر خوض انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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