الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية

أصدر حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، قرارًا رسميًا بتعيين اسلام السباعي عضوًا بهيئة مكتب الأمانة العامة للحزب.

وجاء في نص القرار: "تخطر لجنة شؤون الأحزاب بالقرار ويتم نشره على الصفحة الرسمية ويتم العمل به رسميًا اعتبارًا من تاريخ صدوره بتاريخ 8 يوليو 2025”.

ويأتي ذلك استمرارًا لتحركات الحزب لاستكمال تشكيلاته التنظيمية وفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.

وقال اسلام السباعي، إن القرار ليس تشريفًا بقدر ما هو مسؤولية وطنية ثقيلة تحتاج لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق رؤية الحزب المنبثقة عن تطلعات وهموم المواطنين.

وأوضح السباعي، أن حزب الجبهة الوطنية وما يضمه من تشكيلة سياسية تجمع الخبرات السياسية القديرة والشباب المفعم بالحيوية والكفاءة سيحدث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية في مصر.