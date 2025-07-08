الجبهة الوطنية يستعد ببرنامج تفصيلي لمرشحي الشيوخ والنواب لمدة 5 سنوات

أكد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية على أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا في جميع المحافظات من أجل دعم مرشحي الحزب في القائمة والفردي خاصة أنها التجربة الإنتخابية الأولى للحزب، الذي حظي بثقة مئات الآلاف من المؤسسين.

مشيرا إلى أن إنضمام الجبهة للقائمة الوطنية يتوافق مع توجهات الحزب منذ انطلاقه، حيث أن الحزب أعلن سعيه لتأسيس جبهة وطنية سياسية تضم العديد من الأحزاب والقوى، على أرضية وطنية للتوافق في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها مصر بتحديات خارجية وداخلية غير مسبوقة.

وأضاف الجزار أن الجبهة سيستضيف الاجتماع الثالث للأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية خلال الأيام القادمة للمزيد من التنسيق حول آليات الانتخابات، والتوافق حول عدد من الخطوات المقبلة، موضحا أن كوادر الجبهة الوطنية بدأت في الاستعداد للمنافسة الإنتخابية في جميع تشكيلات الحزب بالمحافظات، وأن هذه الانتخابات فرصة للتفاعل مع الشارع بشكل أكبر، والتواصل مع المواطنين في كل القرى والنجوع والمحافظات.



وقال رئيس حزب الجبهة: إن الحزب سيخوض الانتخابات ببرنامج تفصيلي ومحدد، طوال الخمس سنوات المقبلة، يتضمن إجراءات واقتراحات سياسية وتشريعية وتنفيذية، وسيتقدم بها نواب الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، إذا حصلوا على ثقة الناس، لتأكيد نهج الحزب في تقديم الحلول والاقتراحات في كافة القضايا، نوعيا وجغرافيا، خاصة أن الحزب يضم بين جنباته عدد كبير من الكفاءات أصحاب الخبرات المهنية والتنفيذية والسياسية القادرين على تشخيص المشاكل والتحديات ووضع حلول مقترحة لعلاجها.