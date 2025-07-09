بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر بقائمة غرب الدلتا

تقدم مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراقهم على مقاعد قائمة غرب الدلتا في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم بمحكمة شرق الإسكندرية.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 13 مرشحا على عدد 3 محافظات، وتقسم إلى 6 من المتقدمين بمحافظة الإسكندرية، و6 متقدمين من محافظة البحيرة ومرشح من محافظة مطروح و13 آخرين احتياطيا.

وجاءت القائمة كالتالي مرشحين حزب مستقبل وطن وهم:

- السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة

- محمد محمود محمد حمزة

- وائل طارق محمد محمد إسماعيل

- محمد أشرف محمود حلمي الصيرفي

- سمير السيد أحمد قاسم

- هبة مكرم شاروبين

مرشحي حزب حماة وطن وهما:

- سوزي سمير مرسيب توفيق

- محمود محمد صلاح محمود سعد

مرشح واحد لحزب التجمع: أحمد شعبان حسين السيد

مرشح واحد لحزب الحرية المصري: حنان وجدي عبد المنعم عبد التواب خالد

مرشح واحد لحزب الإصلاح والتنمية: محمد السيد ثابت محمد

مرشح واحد لحزب العدل: محمد فتح الله عبد السلام جامع

مرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري: أحمد جمعة بدر نوح

وكانت لجنة محكمة الإسكندرية، تلقت أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية على المقاعد الفردية 15 مرشحا.