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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجبهة يدفع بعادل مأمون عتمان ضمن القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

عادل مأمون عتمان
عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن الدفع بعادل مأمون عتمان مرشحًا ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ممثلاً عن محافظة الغربية في إطار استعداداته المكثفة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.


ويأتي ترشيح عتمان في ضوء ما يتمتع به من خبرة سياسية ومجتمعية واسعة، حيث يُعرف بدوره الفعال في العمل العام ومشاركته في العديد من المبادرات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في الغربية.


ويعكس ترشيح عادل مأمون عتمان توجه الحزب لدعم الكفاءات الوطنية والشباب القادرة على التعبير عن طموحات المواطنين، والمساهمة في صياغة سياسات تشريعية تخدم الصالح العام وتدعم مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدا استيفاء كافة أوراق الترشح، حيث دفع حزب الجبهة بـ 12 مرشحا ضمن القائمة الوطنية.

وأكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج مهم في مسار الحياة السياسية وستنعكس بشكل مباشر على البرلمان القادم ودوره في الحياة النيابية المصرية، مشيرا إلى أنها تجسد قدرة الدولة المصرية وأحزابها على التوحد دون المساس بتنوع الرؤى والتوجهات السياسية.

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