بسبب التوترات السياسية.. الهند تحظر 59 تطبيقا صينيا منها تيك توك.. صور

قامت الحكومة الهندية، اليوم، بحظر حوالى 59 تطبيقا صينيا من بينها تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير TikTok تيك توك و تطبيق Sharit حفاظا على أمنها القومى.





وبحسب صحيفة The Financial Express الهندية فإن الحكومة الهندية قامت بحظر 59 تطبيق من بينها تطبيقات شهيرة جدا، من بينها تيك توك و UC Browser و Likee و Helo و YouCam makeup .









يأتى قرار الحكومة الهندية بحظر التطبيقات الصينية بعد التوترات السياسية بين البلدين، خاصة بعد مقتل 20 جندى هندى وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها الهند بحظر هذا العدد من التطبيقات.





وفي وقت سابق، قامت الحكومة الهندية، بتدشين حساب رسمى لها على موقع الفيديوهات القصيرة، TikTok تيك توك، تحت اسم MyGov India ، وذلك لدعوة المواطنين لمقاطعة الصين بسبب تكتمها "المتعمد" الذى أدى إلى تفشى فيروس كورونا.





ولقى الحساب إعجابا وتفاعلا شديدا بين المستخدمين على الموقع حيث وصل في وقت قصير جدا إلى أكثر من 6 ملايين إعجاب من المتابعين، ويحتوى الحساب عن كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19 ، وكذلك بشن حملة شديدة لعى الحكومة الصينية واتهامها بأنها سبب تفشى وباء كورونا، والدعوة لمقاطعة المنتجات الصينية.







