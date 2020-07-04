أفضل تطبيقات منافسة لـ تيك توك في 2020.. فيديو

تطبيق يوتيوب YouTube

ويعد تطبيق Zigazoo تطبيقا جديدا مستوحى من خدمة مشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة تيك توك، يحمل اسم زيجازوو Zigazoo، كوسيلة لاستغلال الوقت الذي يقضيه الاطفال أمام شاشة الهاتف الذكي وتحويله إلى وقت للتعلم والترفيه في الوقت ذاته، وهو تطبيق مجاني، حيث يمكن للأطفال الإجابة على التمارين التى تقدم في شكل مقاطع فيديو قصيرة، والتي يمكنهم الإجابة عليها من خلال الفيديو ومشاركة الإجابات مع الأصدقاء، تتراوح التمارين من كيفية إنشاء بركان صودا الخبز إلى صنع الكسور الرياضية من الطعام، ويستهدف زيجازوو الأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة الإعدادية.

تطبيق Zynn

وهو تطبيق جديد ينافس موقع تيك توك TikTok الشهير، ويعد التطبيق المعروف باسم Zynn، نسخة طبق الأصل لـ تيك توك، وقد تم إطلاقه في بداية شهر مايو الجاري، ولكنه أصبح التطبيق الأول على متجر تطبيقات آبل ومن ضمن الـ 10 تطبيقات الأعلى تحميلا على متجر جوجل بلاي،و صمم تطبيق Zynn، المملوك لشركة Kuaishou الصينية، والتي تلقت مؤخرا استثمارا بقيمة 2 مليار دولار من عملاق التكنولوجيا الصيني Tencent مطورة تطبيق التراسل الصيني الشهير WeChat، لمنافسة تطبيق مشاركة الفيديو الصيني تيك توك التابع لشركة ByteDance.





تطبيق Dubsmash

وتم إطلاق تطبيق Dubsmash ومقره ألمانيا لأول مرة في نوفمبر 2014، وكان Dubsmash أحد التطبيقات الأولى من نوعها ، وكان في البداية شائعًا جدًا ، حيث حصل على أكثر من 50 مليون عملية تنزيل من المستخدمين في 192 دولة.





تطبيق Triller

ويتواجد تطبيق Trille في أكثر من 23 مليون عملية تنزيل ، Triller هو تطبيق فيديو موسيقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين بالتقاط مقاطع فيديو بجودة احترافية في غضون ثوان، وتخطط الشركة المطورة له وهى شركة Harbour لاستتخدام أوسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



