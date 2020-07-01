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تكنولوجيا

الصين قلقة من قرار الهند بحظر 59 تطبيقا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:03 ص
تطبيقات صينية
تطبيقات صينية
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شيماء عبد المنعم
اعربت الصين عن قلقة بشأن قرار الهند حظر تطبيقات الهاتف المحمول الصينية، مثل تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok من شركة Bytedance، و تطبيق التواصل الاجتماعي WeChat من تينسنت، وهي تجري عمليات فحص للتحقق من الوضع.

ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية Zhao Lijian للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "إن الهند تتحمل مسؤولية دعم حقوق الشركات الصينية".


ويأتي ذلك، بعد أن حظرت الهند يوم الاثنين الماضي، 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها صيني، من ضمنها تيك توك ووي تشات، والتى تعد أقوى خطوة هندية تستهدف الصين في الفضاء الإلكتروني منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين هذا الشهر.

وبحسب ما ذكرته شبكة "cnn"، وفقا لتقرير شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower، فأن تطبيق تيك توك تم تنزيله في الهند أكثر من 660 مليون عملية تنزيل، منذ إطلاقه في عام 2017، حيث تعد الهند أكبر دولة في عدد تنزيلات تطبيق TikTok على مستوي العالم.

ويعد تطبيق المراسلة WeChat، من تينسنت أحد أكبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في الصين، والذي جرى تنزيله أكثر من 100 مليون مرة من متجر جوجل بلاي، إلى جانب متصفح UC الخاص بشركة Alibaba واثنين من تطبيقات شاومي Xiaomi.

الجدير بالذكر أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MEITY، أصدرت أمرا بحظر التطبيقات الصينية، زاعمة أنها تشارك في أنشطة تضر بسيادة الهند، وتأتي هذه الخطوة بعد اشتباك حدودي بين الدولتين في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل 20 جنديا هنديا.
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