بعد أن أقرته الصين.. اعتقال أول شخص في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي

اعتقلت قوات الأمن أول شخص في هونج كونج بعد إقرار قانون الأمن القومي المثير للجدل من قبل السلطات في الصين.









وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن رجلا بحوزته علم استقلال هونج كونج، أصبح أول رجل يتم اعتقاله بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته الصين مؤخرا.









ويقضي القانون الذي أقره البرلمان الصيني بمعاقبة ما يعتبرها أنشطة "انفصالية" والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية، متجاهلا دعوات الغربيين، ومن شأن القرار أن ينهي خصوصية تلك المدينة.







