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تكنولوجيا

لا يمكن الاستغناء عنها .. أفضل 3 تطبيقات لهواتف أندرويد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:02 ص
أفضل 3 تطبيقات لهواتف
أفضل 3 تطبيقات لهواتف أندرويد
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ندى على
يحتوى متجر التطبيقات Google Play على الآلاف من التطبيقات والتى يتم إصدارها أحيانا بشكل يومى، وتتنوع ما بين الألعاب، والكاميرا، والمراسلة وغيرها، وتعتبر هذه النوعية من التطبيقات الأكثر تحميلا بين المستخدمين. 

وبحسب موقع CNT  فإن المستخدمون غالبا ما يغفلون عن التطبيقات المهمة وتحميلها، وبدلا من ذلك يقومون بتحميل التطبيقات التى لا يحتاجونها، ومنها 3 تطبيقات هى الاكثر أهمية على الإطلاق من بين تلك الموجودة على متجر تطبيقات Google Play


1- تطبيق HashPass
وهو تطبيق مخصص لإدارة كلمات مرور، وصدر على متجر جوجل هذا الأسبوع ، ولكن بخلاف تطبيق Dropbox، فإن تطبيق HashPass مصمم بحيث لا يقوم بتخزين كلمات المرور بالكامل على جهازك، للوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من خلال هذا التطبيق، حيث سيكون عليك تسجيل رمز مكون من ستة أرقام، والذي سيقوم بعد ذلك بتخزين سر لكل كلمة مرور تريد حفظها، والتي سيتم استدعاؤها عند إدخال رمزك المكون من ستة أرقام.

2- تطبيق Evernote 
يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.

 3- تطبيق Microsoft Office Lens
التطبيق تم تطويره من شركة مايكروسوفت  Microsoft، ويتيح لك التطبيق مسح جميع أنواع المستندات وإرسالها  إلى Word أو Powerpoint مباشرة، كما يعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد وعلى سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

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