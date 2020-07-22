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تكنولوجيا

لعدم مغادرته.. سناب شات تطلق عدة تطبيقات مصغرة على منصتها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:00 ص
سناب شات تطلق عدة
سناب شات تطلق عدة تطبيقات مصغرة على منصتها
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ندى على
أطلق تطبيق Snapchat سناب شات مجموعة مصغرة من التطبيقات التى يمكن للمستخدمين الدخول عليها داخل التطبيق نفسه، دون الخروج منه والانتقال إليها. 

وبحسب موقع  Tech Crunch فإن التطبيقات والتى تسمى بـ Snap Minis هي إصدارات خفيفة ومبسطة من التطبيقات موجودة داخل قسم الدردشة فى سناب شات، وتم إنشاؤها باستخدام HTML لتحسين التفاعل بين المستخدمين من خلال تمكينهم من أداء مجموعة من المهام الإضافية دون مغادرة التطبيق.

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ومن التطبيقات التى تم إطلاقها هناك 4 تطبيقات تعمل حاليا على التطبيق، من ضمن 7 تطبيقات أخرى، حيث تضم تطبيقات للتأمل، ورسائل تفاعلية، مثل Let's Do It و Prediction Master ، الإضافة إلى تطبيقات أخرى. 

ويهدف سناب شات إلى إضافة عدد من التطبيقات الأخرى مثل التخطيط للرحلات ، وتطبيقات للطلاب لمساعدتهم على مشاركة جداول الفصول الدراسية ومقارنتها، وازداد عدد المستخدمين لأحد هذه التطبيقات إلى أكثر من 229 مليون مستخدم يوميًا. 

وكان سناب شات قد اختبر ميزة جديدة؛ لتحدي تطبيق تيك توك، والتي تسمح للمستخدمين بالتنقل عبر فيديوهات سناب شات، بعدد من الإيماءات، وكذلك لاستكشاف تنسيقات بصرية مختلفة.
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