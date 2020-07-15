سناب شات يتحدى تيك توك بهذه الميزة.. فيديو

يختبر تطبيق Snapchat سناب شات ميزة جديدة لتحدى تطبيق تيك توك ، حيث تعتبر الميزة تجربة جديدة تسمح للمستخدمين بالتنقل عبر فيديوهات سناب شات بعدد من الإيماءات، وكذلك لاستكشاف تنسيقات بصرية مختلفة.





وبحسب موقع Tech Crunch فإن الميزة تساعد المستخدمين بالتنقل عبر المحتوى العام المنشور فى قسم Snapchat Discover بحركة تمرير عمودى، ولا تركز الميزة على القصص الخاصة للأصدقاء.





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ونظرًا لأن القصص الخاصة يمكن أن تحتوي على أجزاء متعددة ، فسيظل المستخدمون يضغطون للتقدم من خلال القصة ، كما كان من قبل، ولكن في التجربة الجديدة ، ستخرج حركة التمرير الأفقية إما إلى اليسار أو اليمين من التجربة ، بدلًا من تحريكك بين القصص ، كما كان في السابق.





وبالنسبة الاشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم على تيك توك ، يبدو لهم وأن التمرير العمودي الآن كأنه طريقة أكثر طبيعية للتنقل عبر مقاطع الفيديو، ومن الصعب جدًا العودة إلى سناب شات أو التطبيقات الأخرى التي يتم فيها استخدام التمرير الأفقي.





وكان تطبيق سناب شات مؤخرا قد أضاف عدد من الفلاتر منها فلتر Scan والذى يسمح للمستخدمين بتحديد النباتات، والأشجار، والحيوانات بمجرد توجيه الكاميرا إليه، بالإضافة إلى يمكن شخصيات الرقص والرسوم المتحركة.



