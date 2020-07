سناب شات يتحدى تيك توك بهذه الميزة.. فيديو

وبحسب موقع Tech Crunch فإن الميزة تساعد المستخدمين بالتنقل عبر المحتوى العام المنشور فى قسم Snapchat Discover بحركة تمرير عمودى، ولا تركز الميزة على القصص الخاصة للأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

ونظرًا لأن القصص الخاصة يمكن أن تحتوي على أجزاء متعددة ، فسيظل المستخدمون يضغطون للتقدم من خلال القصة ، كما كان من قبل، ولكن في التجربة الجديدة ، ستخرج حركة التمرير الأفقية إما إلى اليسار أو اليمين من التجربة ، بدلًا من تحريكك بين القصص ، كما كان في السابق.

وكان تطبيق سناب شات مؤخرا قد أضاف عدد من الفلاتر منها فلتر Scan والذى يسمح للمستخدمين بتحديد النباتات، والأشجار، والحيوانات بمجرد توجيه الكاميرا إليه، بالإضافة إلى يمكن شخصيات الرقص والرسوم المتحركة.

There is a video of the update (sorry for the bad quality I record it with my phone) pic.twitter.com/gFZXlMFBBJ