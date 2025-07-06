بعد طلب عمرو أديب| أحمد السقا يُمارس أخطر الحركات القتالية ضد أحمد فهمي على الهواء

مارس الإعلامي عمرو أديب والفنان أحمد السقا عددا من الرياضات القتالية على الهواء مباشرة، وذلك خلال استضافته برفقة الفنان أحمد فهمي.



واستعرض الفنان أحمدفهمي موقفًا مؤثرًا للفنان أحمد السقا أثناء خلعه لأحد ضروسه دون وضع بنچ، مبيناً تأثره بهذا الموقف.

قال الفنان أحمد السقا إن مشهد الخطوبة في فيلم «أحمد وأحمد» كان صعباً، لأنه كان يتحرك في مساحة 70 سنتيمترا، وتلك اللقطة كانت على ارتفاع 3 أدوار.

تسلق العمارة من الأمام

وأضاف الفنان أحمد السقا، خلال حوار ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، أن المشهد تم تصويره أكثر من مرة؛ نتيجة خوف الفريق المرافق، وذهب إلى الخارج وتسلق العمارة من الأمام، والمخرج بذل مجهودات كبيرة في هذا العمل.

معايير السلامة

وأشار إلى أنه لم يراجع معايير السلامة؛ مما تسبب في وجود بعض الجروح خلال أعمال التصوير.