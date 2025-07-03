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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على إيرادات فيلم " أحمد وأحمد " في أول أيام عرضه

أحمد وأحمد
أحمد وأحمد
أحمد البهى

تمكن فيلم أحمد وأحمد، والذي يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، من تصدر شباك التذاكر في أولي أيام عرضه بالسينمات المصرية. 

وحقق فيلم أحمد وأحمد في السينمات المصرية أمس، الاربعاء،2,709,393 جنية مصري .  

يُذكر أن فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

تبدأ احداث العمل حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة. 

فيلم أحمد وأحمد أحمد وأحمد أحمد السقا أحمد فهمي

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