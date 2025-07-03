صبري فواز يعلق على مطالب حذف أغاني أحمد عامر

علق الفنان صبري فواز على مطالب البعض حذف أغاني المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر.

وكتب صبري فواز، عبر حسابه على “فيسبوك” ردا على أنباء حذف أغاني المطرب الشاب الراحل أحمد عامر: “لما تقول شغل الأوبرا روقان ولطافة بس تبقى إعلامي لا تعلم، بل تجهل، لما تقول امسح أغاني المرحوم.. تبقى فنان لا تعلم، بل تجهل، التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم التعليم”.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن تعرضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له، كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيك توك

احتفل أحمد عامر بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.