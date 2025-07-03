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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احنا من غيرك دنيتنا تبوظ.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها

ملك زاهر
ملك زاهر
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها هدى زاهر، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، ووجهت لها رسالة مليئة بالمشاعر والتقدير.

وكتبت ملك في تعليقها: "كل سنة وإنتي صاحبتي اللي مهما عرفت وشُفت، معنديش أقرب منها، كل سنة وإنتي الدعم والسند، كل سنة وإحنا من غيرك دنيتنا تبوظ، كل سنة وأنا بشكر ربنا إنه اداني أم زيك، كل سنة وإنتِ الدنيا وما فيها".

وفي سياق آخر كانت كشفت ملك أحمد زاهر عن مشروعها الجديد، حيث أعلنت عن فيلمها القصير “شنطة سفر”، والذي يحمل توقيعها كمخرجة ومؤلفة، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وشاركت “ملك”، البوستر الرسمي للفيلم عبر خاصية القصص على “إنستجرام”، معلقة: “سعيدة وفخورة إنّي بقدملكم أول فيلم من إخراجي وتأليفي... شنطة سفر”.

هدى زاهر ملك أحمد زاهر فيلمها القصير “شنطة سفر بعيد ميلاد والدتها هدى فيلمها القصير مشروعها الجديد

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