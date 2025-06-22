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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
أسماء عبد الحفيظ

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها، و بعد فترة من الغياب نتيجة مرورها بوعكة صحية، عادت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لتخطف الأنظار مجددًا.

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ظهرت ملك زاهر في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد مرحلة التعافي، فقد أبهرت جمهورها بإطلالة ملائكية ووقفت أمام الكاميرا بإحساس مختلف، يجمع بين القوة والنعومة.

اختارت ملك أزياءً أنيقة وعصرية تعكس شخصيتها الهادئة و الجريئة، حيث إرتدت فستان أبيض حرير كب مكشوف الأكتاف وأشبة بالتاج فى تصميمة فعلى الكتف ورود بارزة حوله، وحرصت على وضع بعض من لمسات المكياج ناعمة .

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

سلّطت الضوء على ملامحها الرقيقة، دون أن تُخفي التعبير الناضج في عينيها. وتركت شعرها كان منسدل بانسيابية طبيعية.

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

منذ بداياتها، أثبتت ملك أنها ليست مجرد ابنة فنان مشهور، بل فنانة مستقلة تُبنى خطواتها على موهبة حقيقية وحضور مختلف. واليوم، بعد محنة صحية لم تُخفَ عن جمهورها، تعود لتؤكد أن القوة الحقيقية تولد أحيانًا من لحظات الضعف.

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر ملك زاهر ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

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ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

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