إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت ياسمين عز، مرتديه فستان قصير باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على الرموش الكثيفة للعيون، واختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ياسمين عز