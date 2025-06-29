يامخرجة يا شاطرة..أحمد زاهر يهنئ ابنته بأول تجربة إخراج لها

هنأ الفنان أحمد زاهر، ابنته الفنانة ملك زاهر بتجربتها الأولى في مجال الإخراج، معبرا عن سعادته وفخره الكبير بهذه الخطوة.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "مبروك يامخرجة يا شاطرة".

هدى زاهر تشجع ملك زاهر

كما حرصت هدى زاهر، على تهنئة ابنتها الفنانة ملك زاهر بتجربتها الأولى في مجال الإخراج، معبرة عن سعادتها وفخرها الكبير بهذه الخطوة.

وكتبت هدى زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ماشاءالله تبارك الرحمن، ألف مبروك يا مخرجة يا شاطرة أوي، شهادتي فيكي مجروحة بس إن شاء اللّٰه دي هتكون مفاجأة جديده عنك للناس، ملك مخرجة شاطرة جدا جدا وعقبال ما أشوفك بتخرجي لأكبر النجوم وأهم الأعمال".



ملك أحمد زاهر مخرجة لأول مرة

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن طرح أولي تجاربها الإخراجية والتأليف بفيلم “شنطة سفر” والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.