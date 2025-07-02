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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللهم اغفر له وارحمه.. عصام صاصا يودّع أحمد عامر بالدعاء

عصام صاصا
عصام صاصا
سارة عبد الله

نعى المطرب عصام صاصا، الفنان الشعبي الراحل أحمد عامر، بعد وفاته إثر تدهور حالته الصحية.

وكتب عصام صاصا عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا أحمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ”.

عصام صاصا ينعي أحمد عامر

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيك توك

وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

عصام صاصا أحمد عامر وفاة احمد عامر

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