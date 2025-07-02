هتوحشني قوي.. حسن شاكوش ينعي أحمد عامر ويطلب الدعاء له

نعى المطرب الشعبي حسن شاكوش، الفنان أحمد عامر الذي توفي إثر تعرّضه لظروف صحية طارئة.

وكتب حسن شاكوش عبر فيسبوك: "أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

حسن شاكوش ينعي أحمد عامر

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرّضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيك توك

وكان قد احتفل أحمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.