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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تحت رعاية وزير الثقافة.. إقبال جماهيري واسع على فعاليات معرض الفيوم للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
أحمد البهى

وسط أجواء ثقافية نابضة بالحياة، يشهد معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين ، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إقبالا جماهيريا واسعا منذ انطلاقه، ضمن خطة الوزارة  لنشر الوعي وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة في المحافظات، وفي إطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تشهدها محافظة الفيوم هذا العام، حيث توافدت على فعالياته، أعداد كبيرة من العائلات والشباب والأطفال على أجنحة بيع الكتب، التي تقدم خصومات كبيرة تناسب مختلف الفئات، وتشمل إصدارات متنوعة في الأدب والعلوم والمعرفة العامة وكتب الطفل.
اللافت في المعرض هو الزخم الذي تشهده الفعاليات المخصصة للأطفال، من ورش رسم وتلوين، وعروض حكي ومسرح عرائس، ما جعل المساحة المخصصة لهم مركز جذب رئيسي للأسر، وقد حرصت الهيئة على تصميم برنامج متكامل يدمج بين الترفيه والتعليم، بهدف تنمية الحس الإبداعي لدى النشء، وزرع حب القراءة في وجدانهم منذ الصغر.
كما يشهد المعرض ندوات ولقاءات فكرية يشارك فيها عدد من الأدباء والمثقفين، إلى جانب عروض فنية وموسيقية، مما يجعله تظاهرة ثقافية متكاملة تحتفي بالكتاب والفن والمعرفة، ويستمر المعرض  حتى 9 يوليو 2025.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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