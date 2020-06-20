بسبب العنصرية.. سناب شات يعتذر ويزيل فلتر بعد إطلاقه.. فيديو

اعتذر تطبيق Snapchat سناب شات لمستخدميه بعد إطلاقه فلتر يسمى Juneteenth ، والذى أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، وذلك لاستفزازه عدد كبير من الأمريكيين من أصل أفريقى.





وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن تطبيق سناب شات أصدر فلتر أو مرشح Juneteenth في اليوم الذى يصاف عيد التحرر من العبودي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتى يعمل على تحرير القيود عند استخدامه.









ولكن عندما يقوم المستخدمون بتخصيص أى علم من أعلام أفريقيا تزداد هذه القيود ولا تتكسر، مثلما تتكسر لدى المستخدمين الآخرين، مما أثار حفيظة المستخدمين ضد التطبيق ، واعتبار الفلتر نوعا من العنصرية.





وغرد عدد من المستخدمين على موقع تويتر لاعتراضهم على الفلتر ودعوا التطبيق إلى إزالته، مما جعل التطبيق يعتذر لمستخدميه ويعد بإعادة تطوير الفلتر مرة أخرى.





وصرح التطبيق بأنه يقوم بالتحقيق في سبب حدوث هذا الخطأ ويعمل على تجنبه في المستقبل، ليكون مناسبا لكافة المستخدمين، وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها التطبيق انتقادات بشأن العنصرية، حيث واجه نفس الموقف في عام 2016.



