تعدّى مرحلة العشوائية .. أحمد السقا يوجّه رسالة لـ أحمد فهمي

وجّه الفنان أحمد السقا الشكر إلى وزارة الداخلية في وسط ما تمر به البلاد من أحداث، لافتًا إلى أنه لا يتمنى أن تكون مُخالفات المرور مصدرًا للدخل القومي، لكن الشعب المصري “شعب واعي”.

وأشار إلى أن الفنان أحمد فهمي شخص تعدى العشوائية، وأنه ينام بعد الساعة الواحدة ظهرا، موضحا أنه لا سبيل إلا بالتعامل مع أحمد فهمي إلا بطريقة واحدة.

استخدم كافة الأساليب والطرق

وأوضح أنه ذهب إلى الفنان أحمد فهمي للمنزل في الثامنة مساء ليجده نائمًا، مشيرًا إلى أنه استخدم كافة الأساليب والطرق لكي يوقظه ولم تنجح كافة المحاولات.

واستكمل: «أحمد بالنسبالي مش مجرد صديق دا أخ، وشغلتنا إسعاد الآخرين».