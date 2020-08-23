ببطارية 5000 مللى أمبير.. فيفو تكشف عن هاتفى vivo Y20 و Y20

كشفت شركة فيفو عن مواصفات هاتفيها vivo Y20 و vivoY20i ، والتى ستقوم بإطلاقهما خلال أيام قليلة، وذلك بعد أيام من إطلاق هاتف vivo S1 Prime الذى صدر لأول مرة بمعالج Exynos 880 5G من سامسونج.





وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن :









1- هاتف vivo Y20





سيأتى بشاشة قياس 6.51 بوصة، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظه الهاتف، و 3 كاميرات خلفية الأولى أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية بعدسة من نوع macro بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا للسيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.





ويحتوى هاتف vivo Y20 على معالج من نوع Snapdragon 460 SoC، ومساحة داخلية سعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 .





أما بالنسبة لبطارية هاتف vivo Y20 بقدرة 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السيع التى تدعم حتى 18 واط، كما يأتى الهاتف بدرجات اللونين الأبيض والأسود.





2- هاتف vivoY20i





وسيصدر هاتف vivoY20i بمعظم مواصفات هاتف vivoY20i، ولكن يختلف في حجم الذاكرة العشوائية التى تأتى سعة 3 جيجا بايت رام، والشحن السريع الذى سيكون بقدرة 15 واط، كما تختلف ألوان هاتف vivoY20i التى تشمل درجات الأزرق بالإضافة إلى اللون الأبيض.





وفقا لموقع GSMArena فإن هاتفي vivo Y20 و vivoY20i ، سيصدران بأسعار رخيصة، ولكن لم تكشف فيفو رسميا عن سعرهما حتى الآن.











