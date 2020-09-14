بعد إطلاقه في مصر.. 5 مميزات في هاتف Oppo Find X2 Pro الخارق

أطلقت شركة أوبو الصينية في مصر، منذ أيام قليلة هاتف Oppo Find X2 Pro الذى يعد من أفضل هواتف أندرويد في العام الحالى 2020 لفئة هواتف الفلاج شيب أو الهواتف الرائدة، حيث ينافس عدد من الهواتف من حيث الفئة السعرية منها هاتف iPhone 11 Pro وكذلك هاتف POCO F2 Pro .





وتحتل كاميرا هاتف Oppo Find X2 Pro المركز الرابع على مؤشر DXOMARK لأفضل كاميرات الهواتف، متفوقا على كاميرات عدد من الهواتف ذات الإمكانيات الكبيرة مثل Xiaomi Mi 10 Pro و Huawei Mate 30 Pro 5G وكذلك Samsung Galaxy S20 Ultra وهو أفضل هاتف أصدرته شركة سامسونج في بداية العالم الحالى، ونعرضفيما يلى 5 مميزات في هاتف Oppo Find X2 Pro تجعله يتفوق على معظم الهواتف الذكية الأخرى الموجودة في السوق.

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1- شاشة كبيرة وأعلى معدل تحديث

يأتى هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز وهو أعلى معدل تحديث في الهواتف حتى الآن ، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

2- 4 كاميرات خلفية وكاميرا سيلفى بدقة فائقة

ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.





3- أقوى معالج في السوق

يأتى Oppo Find X2 Pro بمعالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، كما يعمل الهاتف بنظام Android 10.0 ، كما يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G .





4- بطارية عملاقة وشحن سريع

ويحتوى هاتف Oppo Find X2 Pro على بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.





5- مقاوم للمياة والأتربة

وحصل هاتف Oppo Find X2 Pro على معدل IP68 للهواتف الذكية وهو رمز عالمى معتمد يضمن ان الهواتف الذكية تقاوم الأتربة والرمال بالغضافة إلى مقاومى المياه حتى 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة.



