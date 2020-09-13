هل تطلق آبل هواتف iPhone 12 الثلاثاء المقبل؟ .. إليك الإجابة

أثار موعد الإعلان الرسمى عن مؤتمر آبل الجديد يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الكثير من الجدل، بعدما أعلنت الشركة نفسها عنه، وكثرت التسريبات حول أن آبل قد تحضر مفاجأة كبيرة عن إطلاق هواتف iPhone 12 التى طال انتظارها.









وعلى الرغم من ذلك فإن تقريرا جديدا من MacRumors ذكر أن آبل لن تقوم بإطلاق هواتف iPhone 12 في مؤتمرها القادم يوم الثلاثاء، وإنما ستقوم بإطلاق الهواتف في شهر أكتوبر القادم ولكن ستعلن عنها فقط في هذا المؤتمر.









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وفقا للتقرير فإن آبل ستطلق جهاز آيباد iPad Air 4 سيأتى بشاشة قياس 10.8 بوصة، ومعالج من نوع A13 Bionic ، وكما سيأتى بنظام التشغيل iPadOS 14 ، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، و مساحة داخلية 4 جيجا بايت .









كما ستطلق ساعة Apple Watch Series 6 الذكية التى ستصدر بشاشة كبيرة من نوع OLED وحواف مستديرة، مع عدد من الميزات الطبية مثل تتبع مستويات الأكسجين في الدم الأمر الذى سيجعلها أفضل سلاح في مواجهة فيروس كورونا.









وتتميز ساعة Apple Watch Series 6 الذكية بعدد من الخصائص الأخرى مثل قياس ضغط الدم وتنبيه المستخدمين بمدى استقراره، بالإضافة إلى ميزة تتبع النوم.













ومن المفترض أن تصدر هواتف iPhone 12 بميزة فائقة في الكاميرات تجعلها تتفوق على كاميرات هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج في التصوير وجودتها .









وستأتى الهواتف بكاميرا LiDAR التى تعمل بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.



