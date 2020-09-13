مع اقتراب إطلاق iPhone 12.. ما هى أفضل الأوقات لشراء هاتف آيفون؟

اقترب موعد إطلاق هواتف آيفون لهذا العام iphone 12 ، والتى سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل حسب آخر التقارير، و سيتحدد مع موعد إطلاقها أسعارها التى ستشكل عاملا كبيرا في قرارات الشراء لدى محبى ومستخدمى آبل.





وعند الكشف عن أسعار هواتف iphone 12 سيقرر المشترون المحتملون إذا كان بإمكانهم شراء الهواتف الجديدة أو الاتجاه إلى هواتف iPhone 11 والموديلات الأقدم ،





وكشف موقع Business Insider أفضل الأوقات التى يجب فيها شراء هواتف آيفون عموما :









شراء هواتف آيفون عند إطلاق هواتف أخرى جديدة





بعد إطلاق هواتف iphone 12 سيكون هناك تخفيضات كبيرة على الهواتف القديمة للتركيز وكنوع من الترويج للهواتف الجديدة مثلما حدث مع هاتف iPhone XR عند إطلاق هواتف iPhone 11، حيث انخفضت الهواتف حوالى 150 دولار أمريكى .





استغلال أوقات المواسم والأعياد





ومن المعروف أن معظم الشركات في جميع أنحاء تقوم بتخفيض معظم منتجاتها في أعياد رأس السنة وفي مواسم التخفيض الكبرى مثل موسم تخفيضات الجمعة السوداء في شهر نوفمبر من كل عام .





متابعة العروض والخصومات





وتقوم شركة آبل بعمل عدد من العروض الداخلية التى لا تعلن عنها وكذلك المتاجر الرئيسية التى تقوم ببيع هواتف آيفون، ويجب على من يريدوا شراء الهواتف متابعة الاسعار بشكل مستمر من خلال الموقع الإلكترونى لشركة آبل أو متاجر بيع آيفون.



