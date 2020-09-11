آبل تطور كمامة لموظفيها.. وتقارير: علامة على إطلاق هواتف iPhone 12

مع تأخر إطلاق هواتف iPhone 12 التى قد تم تأجيل الإعلان عنها رسميا، وفي ظل التسريبات التى يتم تداولها بشأن الإطلاق الرسمى للهواتف، يوم الثلاثاء المقبل، وفي خطوة فريدة شركة آبل بتطوير كمامة طبية لجميع موظفيها لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.





وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن شركة آبل قامت بتطوير كمامة طبية للموظفين في الشركة لحمايتهم من فيروس كورونا، مكونة من ثلاث طبقات من مادة سميكة تم وضعها في الطبقة الأولى.









وفقا للتقرير فإن الشركة طورت الكمامة لموظفى وعمال متجر التجزئة لحمايتهم من انتقال العدوى أثناء إطلاق هواتف iPhone 12 في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمواجهة الزحام الذى من المفترض أن يحدث عند إطلاق الهواتف.





ومن المحتمل أن يكون إطلاق الكمامة هو تأكيدا على إطلاق هواتف iPhone 12 حسبما أظهرت التسريبات، وأن الشركة من الممكن أن تطلق إلى جانب الهواتف جهاز آيباد iPad Air 4 و كذلك ساعة Apple Watch Series 6 الذكية.





وفي مفاجأة صادمة لمنتظرى هواتف آيفون القادمة من شركة آبل، ذكرت تقارير أن مجموعة هواتف iPhone 12 لن تأتى جميعها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وإنما من المقرر أن يأتى هاتف وحيد فقط وهو الهاتف الأغلى في المجموعة iPhone 12 Pro Max.



