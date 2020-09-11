AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تطور كمامة لموظفيها.. وتقارير: علامة على إطلاق هواتف iPhone 12

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
آبل تطور كمامة لموظفيها
آبل تطور كمامة لموظفيها
Advertisements
ندى على
مع تأخر إطلاق هواتف iPhone 12 التى قد تم تأجيل الإعلان عنها رسميا، وفي ظل التسريبات التى يتم تداولها بشأن الإطلاق الرسمى للهواتف، يوم الثلاثاء المقبل، وفي خطوة فريدة شركة آبل بتطوير كمامة طبية لجميع موظفيها لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا. 

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن شركة آبل قامت بتطوير كمامة طبية للموظفين في الشركة لحمايتهم من فيروس كورونا، مكونة من ثلاث طبقات من مادة سميكة تم وضعها في الطبقة الأولى. 


وفقا للتقرير فإن الشركة طورت الكمامة لموظفى وعمال متجر التجزئة لحمايتهم من انتقال العدوى أثناء إطلاق هواتف iPhone 12 في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمواجهة الزحام الذى من المفترض أن يحدث عند إطلاق الهواتف. 

ومن المحتمل أن يكون إطلاق الكمامة هو تأكيدا على إطلاق هواتف iPhone 12 حسبما أظهرت التسريبات، وأن الشركة من الممكن أن تطلق إلى جانب الهواتف جهاز آيباد iPad Air 4 و كذلك ساعة Apple Watch Series 6 الذكية. 

وفي مفاجأة صادمة لمنتظرى هواتف آيفون القادمة من شركة آبل، ذكرت تقارير أن مجموعة هواتف iPhone 12 لن تأتى جميعها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وإنما من المقرر أن يأتى هاتف وحيد فقط وهو الهاتف الأغلى في المجموعة iPhone 12 Pro Max. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | تسريب صور جديدة توضح أحجام وشكل هواتف iPhone 12 .. فيديو

صدمات لا تنتهى.. آبل تؤجل إطلاق هواتف iPhone 12 للمرة الثانية

نصيحة لمحبي أبل .. لا تشتري هواتف iPhone 11 الآن لهذه الأسباب

مفاجآت آبل ..هاتف وحيد في هواتف iPhone 12 سيأتى بتقنية 5G

ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟

تقارير : آبل تطلق غدا هواتف iPhone 12

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

ما حقيقة وقف صرف مكافآت للمدرسين في العام الدراسي الجديد.. وزارة التعليم ترد

الصين تمنح مصر بناء مركز لـ تصنيع قمر صناعى ضخم

سيدة القطار: موقفي مع المجند نابع من احترامي للبدلة العسكرية

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

الأهلي يتحدى الإسماعيلي في مواجهة نارية بـ الدوري.. الليلة

AdvertisementS

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الوزراء: لا صحة لوقف دعم مستفيدي تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة