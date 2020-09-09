أبل تعلن رسميًا إطلاق iphone 12 الثلاثاء المقبل.. مفاجآت بالجملة

تسبب ميعاد إطلاق آيفون 12 المنتظر من شركة أبل الأمريكية فى حالة من الجدل طوال الأشهر القليلة الماضية، بعد تسريبات ونفي على مدار هذه الفترة، ولأول مرة منذ 13 عامًا يأتى 10 سبتمبر دون الكشف عن الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم، حتى أعلنت أبل رسميًا إطلاق iphone 12 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر.









وبحسب مجلة "فوربس"، سيتأخر ميعاد تسليم نسخ آيفون 12 دون وقت محدد لحين اكتمال وصول شحناته من مصانع الشركة، بعدما تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد فى توقف مصانع عملاق التكنولوجيا الأمريكية لشهور متواصلة.









ومن المتوقع أن يأتى آيفون 12 بتصميم جديد بقليل من الشبه بنسخ آيفون 4 و5، وبالطبع المعالج الجديد Apple A14 الأقوى والأسرع فى العالم، مع تحسينات الكاميرا مقارنة بنظيرتها فى iphone 11 pro.









وبجانب الكشف عن سلسلة هواتف iphone 12 سيتم إطلاق ساعتي Apple Watch الأولى بديلة للفئة الخامسة والثانية كبديل عن الفئة الثالثة، بالإضافة لجهاز iPad Air جديد، وبالطبع نظام IOS 14 الذى يقدم أحدث ما توصل إليه عالم التقنية، مع توفير عمر أطول للبطارية، وتقديم أفضل أداء مع المعالج الجديد.









وبحسب مؤشر بلومبيرج، طلبت شركة أبل من مورديها تصنيع ما لا يقل عن ٧٥ مليون جهاز iphone 12 مزود بتقنية 5G، حيث تتوقع الشركة بيع 80 مليون نسخة من الإصدار الجديد لهذا العام، الأمر الذى يكشف عن نيتها للمنافسة بشراسة مع الغريم التقليدي "سامسونج".









كما سيتم إطلاق نسخ iphone الجديدة هذا العام بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، بشاشات OLED، والتى تأتى بالقياسات التالية:





iphone 12 بشاشة قياس 5.4 بوصة، مقابل 650 دولار ما يعادل 10500 جنيه.

iphone 12 max بشاشة قياس 6.1 بوصة مقابل 750 دولار ما يعادل 12200 جنيه.

iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200 جنيه.

