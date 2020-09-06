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تكنولوجيا

ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:59 م
ماذا لو كان حفل إطلاق
ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟
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كريم جمال
ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟ لعله أبرز سؤال على لسان حال الملايين من عشاق آبل ومنتجاتها حول العالم، خاصةً مع إقتراب الميعاد التقليدي لطرح أيقونة الشركة الأمريكية الأبرز على مدار تاريخها آيفون، الذى اعتاد مسؤولى الشركة طرحه فى 10 سبتمبر من كل عام.

ويطرح موقع "صدى البلد" الإخباري تخيلًا لما كان سيحدث فى حفل إطلاق آيفون 12 بمقر شركة آبل الرئيسي فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يعلن تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة عن أحدث ما توصلت له عملافة الإلكترونيات فى العالم، مستعرضًا أبرز سمات معالج آبل الجديد Apple A14 الأقوي و الأسرع فى العالم، بالإضافة لتحسينات الكاميرا مقارنة بنظيرتها فى iphone 11 pro.

و بجانب الكشف عن سلسلة هواتف iphone 12 سيتم إطلاق ساعتي Apple Watch الأولى بديلة للفئة الخامسة والثانية كبديل عن الفئة الثالثة، بالإضافة لجهاز iPad Air جديد، وبالطبع نظام IOS 14 الذى يقدم أحدث ما توصل إليه عالم التقنية، مع توفير عمر أطول للبطارية، وتقديم أفضل أداء مع المعالج الجديد.

إلا أن هذا السيناريو لن يحدث فى الميعاد المحدد له هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذى تسبب فى توقف عمل المصانع بالصين وبالتالى تسبب فى تعطيل تسليم شحنات هواتف آيفون 12 فى ميعادها، لذلك قررت آبل تأجيل إطلاق أيقونتها لأخر سبتمبر الجاري، أو مع بداية أكتوبر المقبل.

وبحسب مؤشر بلومبيرج، طلبت شركة آبل من مورديها تصنيع ما لا يقل عن ٧٥ مليون جهاز iphone 12 مزود بتقنية 5G، حيث تتوقع الشركة بيع 80 مليون نسخة من الإصدار الجديد لهذا العام، الأمر الذى يكشف عن نيتها للمنافسة بشراسة مع الغريم التقليدي "سامسونج".

شاشات بالكامل من نوع OLED
من ناحية أخري تستعد آبل لإطلاق ٤ نسخ جديدة من iphone هذا العام، بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، كلها بشاشات OLED، والتى تأتى بالقياسات التالية :

iphone 12 بشاشة قياس 5.4 بوصة، مقابل 650 دولار ما يعادل 10500 جنيه.
iphone 12 max بشاشة قياس 6.1 بوصة مقابل 750 دولار ما يعادل 12200 جنيه.
iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200.
iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.

لون جديد
و تأتي طرازات iphone 12 بإطار من الألومونيوم، أما إصدارات الـ Pro بإطارات فولاذية مقاومة للصدأ، بحواف مربعة مثل المتواجدة فى جهاز iPad Pro، كما سيطرح iphone 12 Pro بلون أزرق جديد، سيحل محل نظيره الأخضر "الزيتي" في iphone 11 Pro، والذى نجح فى جذب الأنظار فور تسريبه على الإنترنت لقياس رد فعل الجمهور تجاهه.

جهاز جديد من آبل
كما سيشهد الحدث أيضًا إعلان آبل عن HomePod أصغر وأرخص سماعة، وهى الأولي التى تأتي بعيدًا عن علامة Beats المملوكة لـ apple، كما يتم  تطوير تليفزيون جديد بمعالج أسرع وجهاز تحكم عن بعد حديث، بخاصية تشبه find my phone.

آيفون الجديد بدون شاحن أو سماعة
بحسب موقع 9to5Mac فإن آبل ستصدر شاحن iPhone 12 وكذلك سماعات الأذن الخاصة بها بسعر منفصل عن سعر الهواتف، وليس من غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت آبل ستستغنى أيضا عن كابل  Lightning أم لا، كما أن محول الطاقة 20 W الذي تم تسريبه مسبقًا لن يأتي مع iPhone 12،  وبدلًا من ذلك ، سيتم بيعه بشكل منفصل كعملية شراء اختيارية، كما أنه من المتوقع أن توقف آبل كل من شواحن 5W و 18 W الحالية لصالح طراز 20 W الجديد.


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