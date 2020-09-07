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تكنولوجيا

لمستخدمي آيفون.. لا ترسل أو تستقبل الصور في تطبيق iMessage لهذه الأسباب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
لمستخدمى آيفون ..
لمستخدمى آيفون .. لا ترسل أو تستقبل الصور في تطبيق iMessage
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ندى على
من المعروف أن تطبيق iMessage لهواتف آيفون من أفضل تطبيقات المراسلة أمانا وأكثرها حفاظا على خصوصية المستخدمين لما تقوم به شركة آبل من توفير للحماية لعملائها حيث أنه من ضمن النظام الأساسي ل iOS ، ولكن حذرت تقارير حديثة من استخدام التطبيق.
 
وبحسب تقرير من  مجلة فوربس حذرت مستخدمى نظام  iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد من استخدام تطبيق الرسائل iMessage ، خاصة ارسال واستقبال الصور بداخله لأنه يعرض مستخدميه للخطر وكشف صورهم وبياناتهم الشخصية. 


ويرجع التقرير تحذيره من التطبيق أنه بعد تخلى شركة آبل عن ميزة الخصوصية في نظام التشغيل iOS 14 القادم قريبا، والذى كان من المفترض أن يطلب إذن المستخدمين وموافقتهم قبل جمع التطبيقات المختلفة للبيانات الشخصية وسجلات البحث. 

وتقوم التطبيقات المختلفة بجمع بيانات المستخدمين الشخصية  وسجلات البحث بهم، ويعتبر ارسال واستقبال الصور والفيديوهات وغيرها يقع تحت تعريفات تسمى EXIF والتى تقوم التطبيقات بالتعرف عليها ضمن البيانات الوصفية وبالتالى تطلع عليها كما تطلع على الموقع الجغرافى الخاص بها. 

وكانت شركة آبل قررت أنها ستقوم بتأجيل أهم المميزات في نظام تشغيلها الجديد iOS 14 ، والتى تتعلق بالخصوصية حيث من المفترض أن تقوم هذه الميزة بأخذ الإذن من المستخدمين عند قيام التطبيقات بتخزين معلومات خاصة بهم.

وقامت آبل بتأجيل تفعيل ميزة الخصوصية بعد تصريح شركة فيسبوك بأن آبل إذا قامت بتفعيل هذه الميزة ستقوم بإيذاء نفسها وإيذاء المعلنين. 

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