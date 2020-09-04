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تكنولوجيا

بسبب فيسبوك.. آبل تتراجع عن تفعيل أهم ميزة في نظام تشغيل iOS 14

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:20 م
آبل تتراجع عن تفعيل
آبل تتراجع عن تفعيل أهم ميزة في نظام تشغيل iOS 14
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل Apple ستقوم بتأجيل واحدة من أهم الميزات في نظام تشغيلها الجديد iOS 14 ، والتى تتعلق بالخصوصية حيث من المفترض أن تقوم هذه الميزة بأخذ الإذن من المستخدمين عند قيام التطبيقات بتخزين معلومات خاصة بهم. 

وبحسب مجلة فوربس فإن الخطوة التى اتخذتها آبل بتأجيل تفعيل ميزة الخصوصية أتت بعد تصريح شركة فيسبوك بأن آبل إذا قامت بتفعيل هذه الميزة ستقوم بإيذاء نفسها وإيذاء المعلنين. 


وبعد إطلاق النسخة التجريبية السابعة لنظام التشغيل iOS 14 الذى سيصدر لكل هواتف آيفون وأجهزة آيباد، بشكل رسمى في شهر أكتوبر المقبل، تراجعت آبل بسبب اعتزام فيسبوك بالتوقف عن جمع معرفات (IDFA ) معلنين على تطبيقها على iOS 14  . 

وحذرت فيسبوك من تغييرات الخصوصية التي تعتزم شركة آبل ، إضافتها من نظام تشغيل iOS 14، حيث إنها ستؤثر على مطوري التطبيقات الذين يعتمدون على أدوات فيسبوك لعرض الإعلانات. 

وكانت قررت منصة LinkedIn لينكد إن للوظائف إيقاف تطبيقها من تخزين بيانات ومعلومات المستخدمين ونسخها من حافظة clipboard في هواتف آيفون وأجهزة آيباد. 

كما قررت تطبيقات  Reddit ريديت ، وTikTok تيك توك القيام بنفس الأمر، بعد إعلان آبل عن ميزتها التى  ستجبر جميع التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من القيام بطلب الإذن أولا من المستخدمين، عند جمع أى نوع من المعلومات أو بيانات البحث للمستخدمين، ولك عند اعتماد iOS 14 .


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