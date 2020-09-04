من بينها السعودية.. آبل ترفع أسعار متجر تطبيقاتها App Store في 4 دول

في خطوة ستربك المطورين على متجر التطبيقات App Store، أعلنت شركة آبل Apple ، أنها ستقوم برفع أسعار متجرها في 4 دول من بينها المملكة العربية السعودية، حيث ستدخل التنفيذ في الأبام القليلة القادمة.





وبحسب موقع البوابة العربية للتقنية فإن فإن أسعار متجر التطبيقات سترتفع في 4 دول هى السعودية وشيلى و والمكسيك وتركيا، بنسبة 15 % في و 19 % و 16 % و 7.5 % على التوالى.









وقامت شركة آبل بتحذير المطورين من تغييرات أسعار متجر التطبيقات، حيث قالت إنه عندما تتغير الضرائب أو أسعار صرف العملات فإن الشركة تباعا ستضطر إلى رفع أسعار متجر التطبيقات، الأمر الذى دفعها إلى تغيير الأسعار في هذه الدول بعد التغييرات الضريبية التى حدثت فيها.





وفي سياق آخر، كانت شركة آبل قد حذفت لعبة الفيديو Fortnite فورتنايت الشهيرة المملوكة لشركة Epic Games من على متجرها App Store، وذلك بسبب اختراق اللعبة اللقواعد المتبعة.





ويتطلب متجر ألعاب آبل App Store نسبة 30 % من قيمة الاشتراك الأصلى المدفوع من قبل اللاعبين الذين يقومون بتحميلها من على التطبيقات.



