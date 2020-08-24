مطورة Fortnite تنفي ادعاءات آبل بالحصول على "صفقة خاصة".. تفاصيل
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:01 ص
آبل وفورتنايت
- أنكرت شركة Epic Games، المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite، اتهامات شركة آبل بأنها تريد الاتفاق على "صفقة خاصة"، على متجر تطبيقات الشركة الأمريكية، وسط النزاع القائم بين الشركتين خلال الأيام الماضية.
- ووفقا لما ذكره موقع "foxbusiness"، قامت كل من آبل Apple وجوجل Google، بإزالة لعبة فورتنايت من متاجرهما خلال الأسبوع الماضي، بعد أن حاولت Epic Games إيجاد طريقة للتغلب على رسوم عمولات التطبيقات التي تفرضها سياسة آبل على المطورين من خلال تقديم نظام دفع مباشر للمستخدمين داخل اللعبة.
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- وخلال الأيام الماضية، قامت آبل بإزالة تطبيقات شركة Epic Games الأخرى من متجرها وأصدرت دعوى قضائية ضدها يوم الجمعة الماضي، تتهم صانعة الألعاب بالسرقة.
- وزعمت آبل أن الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games ، تيم سويني إرسل إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكية "خطابا جانبيا"، يطلب فيه استثناءً من قواعدها لإنشاء متجر ألعاب خاص بأبيك جيمز داخل متجر التطبيقات آب ستور، والذي قالت آبل إنه كان سيقلب نموذج العمل القائم على العمولة في المتجر، ووفقا لموقع "TechCrunch".
- وذكرت آبل إن "سويني" انتقد بعد رفضه الطلب كيفية إدارة الشركة للمتجر، وأضاف سويني: "أن Epic Games، تأمل في أن تراجع آبل مرة أخرى قيود منصتها وتبدأ في إجراء تغييرات تاريخية تجلب لمليار مستخدم لنظام التشغيل iOS في العالم الحقوق والحريات التي يتمتعون بها على منصات الحوسبة المفتوحة الرائدة في العالم".
- وقدمت عملاق التكنولوجيا الأمريكية ملف محكمة، يوم الجمعة الماضية، لاثبات أن مطورة فورتنايت طلبت فيه شركة آبل صفقة لتجنب دفع عمولة متجر التطبيقات بنسبة 30٪.
- وبدورها رفعت شركة Epic دعوى قضائية ضد شركة Apple بسبب إزالة لعبتها من متجر آب ستور، مدعية أن قواعد متجر تطبيقات آبل تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.