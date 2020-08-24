مطورة Fortnite تنفي ادعاءات آبل بالحصول على "صفقة خاصة".. تفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتعال الحرب بين فورتنايت وآبل.. 95% من الصينيين مستعدون للتخلى عن آيفون في مقابل وى شات.. آبل تقترب من تحقيق رأسمال 2 تريليون دولار