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تكنولوجيا

صور مسربة تكشف مواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 5

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:10 ص
هاتف Pixel 5
هاتف Pixel 5
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شيماء عبد المنعم
كشف صاحب التسريبات المعروف باسم [email protected]، وموقع التكنولوجيا الهندي "PriceBaba"، بعض المعلومات حول مواصفات هاتف جوجل المرتقب Pixel 5، والذي يأتي مشابها لسابقه Pixel 4A.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تظهر الصور المسربة مواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 5، حيث سيأتي بمستشعر بصمات الأصابع على ظهر الهاتف، إلى جانب مجموعة كاميرات خلفية مربعة الشكل.


وحسبما ظهر في الصور المسربة، سيأتي هاتف Pixel 5، بشاشة يتراوح قياسها بين 5.7  و5.8 بوصة، والي ستكون نفس قياس سابقه Pixel 4A، والذي يملك ششة بحجم 5.8 بوصة، ووفقا لموقع "Android Central"، سيأتي هاتف جوجل القادم مزودا بشاشة مسطحة من نوع OLED، وبمعدل تحديث 990 هرتز.

ووفقا للتسريبات، سيأتي هاتف  Pixel 5، بنظام للكاميرات مربع الشكل حيث سيحتوي على 3 كاميرات، إلى جانب كميرا أمامية داخل ثقب في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

وأشارت بعض التسربات السابقة، إلى أن هاتف  Pixel 5، سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765G والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ذكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وقد يحتوي على بطارية صغيرة بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشح السريع باستطاعة 15 واط. 
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