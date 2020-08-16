AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد إل جي.. جوجل تجبر OnePlus على إنهاء الشراكة مع فورتنايت

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:00 م
شيماء عبد المنعم
تزعم شركة Epic Games، المالكة للعبة فورتنايت أن شركة جوجل Google، أجبرت شركة وان بلس OnePlus، على إنهاء الشراكة معها والخاصة بتثبيت إصدار خاص من اللعبة على هواتف وان بلس الذكية.


ووفقا لما ذكره موقع "technosports"، ستجعل الشراكة بين Epic Games، ووان بلس مشغل ألعاب فورتنايت متاحا في جميع أنحاء العالم على الهواتف الذكية التابعة OnePlus فقط، ولكن جوجل ضغطت على الشركة الصينية لعدم اتمام الصفقة مع مطورة الألعاب باستثناء الأجهزة الذكية المباعة في الهند.




وإلى جانب ذلك، طالبت عملاقة محرك البحث الأمريكي، شركة إل جي LG، بإنهاء صفقة فورتنايت والتي ستشهد تثبيت إصدار خاص من مشغل على الهواتف الخاصة بها.


وقد منعت جوجل الشركة المصنعة للهواتف الذكية من تثبيت تطبيق أيبك جيمز بشكل مسبق ضمن أجهزتها، بعد أن اتفقت إل جي مع جوجل على حظر التنزيل الجانبي من متجرها هذا العام.


ويأتي ذلك بعد أن أعربت جوجل عن قلقها بشأن قدرة الشركة المطورة فورتنايت على تجاوز متجر تطبيقات أندرويد التابع لها جوجل بلاي Google Play، وقامت بإزالة اللعبة من منصتها بسبب انتهاكها لسياسات المتجر، حيث أدخلت Epic Games، آلية دفع جديدة سمحت للاعبين بالدفع إلى الشركة المطورة للعبة مباشرة مقابل العملة أثناء اللعب.


جدير بالذكر أن شركة Epic Games، رفعت دعوى قضائية ضد شركتي أبل وجوجل بسبب إزالة لعبة فورتنايت من المتاجر الإلكترونية التابعة لهم، وتدعي أيبك جيمز في شكواها أن الشركة الأمريكية تنتهك قانون شيرمان وقانون كارترايت لاحتكارها أنظمة الدفع عبر متجر بلاي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة Epic games تخطط لإدراج متجرها للألعاب على أندرويد و IOS

فورتنايت تطلق رسميا الموسم الثالث.. إليك طريقة التحميل "فيديو"

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بالصور سماعة آبل AirPods تنفجر في أذن شاب وتفقده حاسة السمع.. ولعبة فورتنايت تطلق رسميا الفصل الثاني من موسمها الثالث

بمناسبة عيد الاستقلال.. كابتن أمريكا يصل إلى لعبة فورتنايت.. فيديو

لعبة Trivia Royale تتخطى 2.5 مليون تحميل في أيام على App Store .. فيديو

تتعلق بالسرعة.. هواتف OnePlus تحصل على ميزة حصرية من لعبة PUBG

ترشيحاتنا

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

أحكام بالحبس على مسئولين كبار بوزارة الداخلية الكويتية

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري.. ويوجه تحذيرا عن كورونا.. ويعد المواطنين بخصوص الأسعار

بـ 4 ملايين جنيه استرليني.. تقرير إنجليزي: بيراميدز يضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد رسميا

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور