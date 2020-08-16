بعد إل جي.. جوجل تجبر OnePlus على إنهاء الشراكة مع فورتنايت

OnePlus ، على إنهاء الشراكة معها والخاصة بتثبيت إصدار خاص من اللعبة على هواتف وان بلس الذكية. تزعم شركة Epic Games ، المالكة للعبة فورتنايت أن شركة جوجل Google، أجبرت شركة وان بلس، على إنهاء الشراكة معها والخاصة بتثبيت إصدار خاص من اللعبة على هواتف وان بلس الذكية.









ووفقا لما ذكره موقع "technosports"، ستجعل الشراكة بين Epic Games ، ووان بلس مشغل ألعاب فورتنايت متاحا في جميع أنحاء العالم على الهواتف الذكية التابعة OnePlus فقط، ولكن جوجل ضغطت على الشركة الصينية لعدم اتمام الصفقة مع مطورة الألعاب باستثناء الأجهزة الذكية المباعة في الهند.

















وإلى جانب ذلك، طالبت عملاقة محرك البحث الأمريكي، شركة إل جي LG، بإنهاء صفقة فورتنايت والتي ستشهد تثبيت إصدار خاص من مشغل على الهواتف الخاصة بها.









وقد منعت جوجل الشركة المصنعة للهواتف الذكية من تثبيت تطبيق أيبك جيمز بشكل مسبق ضمن أجهزتها، بعد أن اتفقت إل جي مع جوجل على حظر التنزيل الجانبي من متجرها هذا العام.









ويأتي ذلك بعد أن أعربت جوجل عن قلقها بشأن قدرة الشركة المطورة فورتنايت على تجاوز متجر تطبيقات أندرويد التابع لها جوجل بلاي Google Play، وقامت بإزالة اللعبة من منصتها بسبب انتهاكها لسياسات المتجر، حيث أدخلت Epic Games، آلية دفع جديدة سمحت للاعبين بالدفع إلى الشركة المطورة للعبة مباشرة مقابل العملة أثناء اللعب.









جدير بالذكر أن شركة Epic Games، رفعت دعوى قضائية ضد شركتي أبل وجوجل بسبب إزالة لعبة فورتنايت من المتاجر الإلكترونية التابعة لهم، وتدعي أيبك جيمز في شكواها أن الشركة الأمريكية تنتهك قانون شيرمان وقانون كارترايت لاحتكارها أنظمة الدفع عبر متجر بلاي.