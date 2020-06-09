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تكنولوجيا

شركة Epic games تخطط لإدراج متجرها للألعاب على أندرويد و IOS

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:02 ص
شركة Epic games تخطط
شركة Epic games تخطط لإدراج متجرها للألعاب على أندرويد و IOS
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قسم التكنولوجيا
تستعد شركة Epic Games عملاقة تطوير الألعاب لتحديث منصتها للعمل على أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة أندرويد Android و اَي أو إس iOS.

وبحسب موقع lowyat التقني، أجري تيم سوني الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games مقابلة خلال فعاليات حدث Gamespot، والتى كشف فيها عن نيته تطوير متجر Epic Games للعمل على نظام تشغيل أندرويد و ios.

وبعد إعلان شركة Epic Games مؤخرًا عن إصدار لعبتي Battle Royale و Fortnite على مواقع الويب، حتى يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد من تحميل اللعبة كإصدار مستقل من على موقع الشركة وليس من متجر جوجل بلاي Google Play، و على الرغم من تكرارها مرارًا بأنها لن تطلق هذه الألعاب على منصتها.

وتسبب الأمر فى خسارة جوجل أرباح قدرت بنسبة 30% من مبيعات هذه الألعاب، والذي كانت ستحصل عليه لو تم إدراج الإصدار على متجر جوجل بلاي Google Play، ومن جانبها، قالت شركة جوجل فى بيان لها، إن الإصدار المستقل من لعبة فورت نايت Fortnite للأندرويد سيحتوى على عيب أمني.

ومن المتوقع أن يتم إدراج متجر Epic Games على أنظمة تشغيل أندرويد كمنصة قائمة بذاتها، بينما ستواجه مشكلة فى ذلك مع أنظمة iOS، حيث تحظر شركة اَبل Apple أي متجر تطبيقات بخلاف متجرها الرسمي.
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