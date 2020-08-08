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تكنولوجيا

تتعلق بالسرعة.. هواتف OnePlus تحصل على ميزة حصرية من لعبة PUBG

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:01 ص
هواتف OnePlus تحصل
هواتف OnePlus تحصل على ميزة حصرية من لعبة PUBG
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شيماء عبد المنعم
عقدت شركة وان بلس OnePlus، شراكة مع لعبة القتال الشهيرة PUBG Mobile، ستحصل الشركة الصينية من خلالها على وضع جديد يتيح للاعبين باستخدام هواتفها الذكية تشغيل اللعبة بسرعة 90 إطار في الثانية (FPS).

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، بموجب هذه الشراكة سيحصل مستخدمو سلسلة OnePlus 8 و OnePlus 7T و OnePlus 7 Pro، على وصول حصري إلى وضع لعبة 90 إطارًا في الثانية لـ PUBG Mobile، بدءا من 6 أغسطس إلى 6 سبتمبر.


حصلت لعبة PUBG Mobile الشهيرة على وضع جديد يتيح للاعبين تشغيل اللعبة بسرعة 90 إطار في الثانية، وهو الوضع الذي وسيظهر الوضع الجديد حصريا لأول مرة فقط على أجهزة OnePlus، على مستوي العالم  باستثناء البر الرئيسي للصين واليابان وكوريا.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة المالكة للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile بإصدار الوضع للاعبين الذين يمتلكون هواتف ذكية أخرى تدعم معدل إطارات أعلى من 90 هرتز، وهذا يعني أن هواتف مثل Galaxy S20 و Galaxy Note 20 Ultra و Asus ROG Phone II وغيرها ستتمكن من الوصول إلى الوضع الجديد.

جدير بالذكر أن شركة OnePlus، عقدت شراكة مماثلة مع شركة Epic Games، لوضع 90 إطار في الثانية بشكل حصري مع لعبة Fortnite، لجهازي OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro.
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