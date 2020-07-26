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تكنولوجيا

OnePlus تتفوق على نفسها.. هاتف Nord يحصل على أول تحديثاته قبل طرحه

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:00 م
هاتف OnePlus Nord
هاتف OnePlus Nord
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة OnePlus، أول تحديث لهاتفها الذكي الأحدث الذي لم يطرح بعد في الأسواق OnePlus Nord، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن سيتم طرحه للبيع فقط في أوائل أغسطس.


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Nord، على أول تحديث لنظام OxygenOS، يحمل الرقم 10.5.2، والذي يجلب معه تصحيحات الأمان لشهر يوليو.




وبالإضافة إلى ذلك، تحصل سماعان الأذن اللاسلكية OnePlus Buds، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، على نظام إقران أسهل عند استخدامها مع هاتف Nord ، مما يسهل الاستفادة من الاتصال اللاسلكي، كما يقدم تحسين عملية تشغيل الكاميرا باستخدام الإيماءات، وأداة محسنة لمكالمات الفيديو، وتحسين استقرار النظام، والمشكلات العامة.


جدير بالذكر أن شركة وان بلس الصينية، أعلنت عن هاتف OnePlus Nord، يوم الثلاثاء الماضي، والذي يعد أفضل هواتف الفئة المتوسطة من الشركة، حيث يقدم مواصفات الهواتف الرائدة ولكن بسعر أقل.



ويمتاز هاتف OnePlus Nord، بـ 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل.


ويأتي بشاشة بقياس 6.44 بوصة، من نوع Fluid AMOLED بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبدقة  1080 × 2400 بيكسل، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة.


ويعمل هاتف OnePlus Nord، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وبطارية 4115 ميللى أمبير في الساعة، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط.


ويأتى هاتف OnePlus Nord بنسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 128/ 8 أما الثانية  12/256، وبسعر 460 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة، أى ما يعادل حوالى 7.350 ألف جنيه مصرى. 
هاتف OnePlus Nord هاتف OnePlus Nord
هاتف OnePlus Nord هاتف OnePlus Nord
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